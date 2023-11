Mazzarri a Castel Volturno nonostante il giorno libero, ma niente conferenza!

L’inviato Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in collegamento da Caste Volturno per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Domani riprenderanno gli allenamenti al Konami Training Center, sebbene qualcuno stamattina si sia visto: Olivera e Mario Rui per effettuare le terapie e Mazzarri, fortemente influenzato. Il tecnico era presente, nonostante l’evidente stato febbrile, un segnale forte di chi sta facendo di tutto per aggiustare il Napoli. Sabato Mazzarri non parlerà in conferenza stampa, nulla di strano: era già previsto”.