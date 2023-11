Ghoulam: “Real Madrid-Napoli? Il gol di Insigne fu una magia. Ho festeggiato anch’io lo scudetto”

Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi sulla partita Real Madrid-Napoli disputata nel 2017.

Queste le sue parole: “Fotografia di quella notte? Sicuramente il gol di Lorenzo Insigne da centrocampo. Fu una magia che acquistava ancora più valore perché realizzata all’interno di uno stadio storico e prestigioso. È bellissimo e si respira il calcio. Poi il Real era una grande squadra, basti pensare che c’erano Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema: non a caso poi vinsero la coppa. Ma la cosa che ricordo con grande piacere di quella notte è anche legata al colpo d’occhio offerto dai nostri tifosi. C’erano tantissimi napoletani e sembrava che la città fosse nostra. Ma per noi la vera partita si giocava prima del fischio d’inizio: Diego Armando Maradona negli spogliatoi venne a darci la carica e quello ci ha aiutato tanto prima della partita. Eravamo come dei bambini: ha regalato un sogno a tutti noi che siamo cresciuti con le sue storie e le sue giocate negli occhi“.

Poi, sulla gioia scudetto: “Avrei voluto vincerlo da giocatore non tanto per me ma per i napoletani. E allora ho festeggiato con lo stesso entusiasmo perché il mio scudetto è stato entrare nel cuore dei napoletani. Ho fatto il tifo anche da lontano. L’importante era riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Lo hanno fatto loro e vanno ringraziati, perché hanno messo i brividi anche a noi che eravamo appena andati via”.