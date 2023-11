Gazzetta – Raspadori in pole per sostituire Osimhen contro il Real, ma Mazzarri non esclude un’altra opzione

Giacomo Raspadori dovrebbe essere la prima scelta di Walter Mazzarri nel caso in cui decidesse di non schierare Victor Osimhen dal 1′ contro il Real Madrid.

Ma, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese non esclude l’opzione Giovanni Simeone: “un’idea affascinante per tutto ciò che si porta dietro. Per il Cholito sarebbe come un derby. Lui, figlio del tecnico dell’Atletico, che ha pianto a bordocampo per una finale di Champions persa dal papà proprio contro i Blancos. Sogna un gol a Madrid da sempre, come piccola vendetta personale e come regalo da fare a se stesso. Una rete nel tempo del calcio, nonché casa del nemico”.