CdS, Real Madrid-Napoli: ecco chi giocherà terzino sinistro

Questa sera, alle ore 21:00, il Napoli affronterà il Real Madrid in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Walter Mazzarri è alle prese con i dubbi di formazione, in particolare con la miglior soluzione da adottare sulla fascia sinistra considerando gli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore dovrebbe optare per Juan Jesus così come fatto a Bergamo contro l’Atalanta. Per la restante linea difensiva, confermati Di Lorenzo sulla destra e la coppia centrale Rrahmani-Natan.