Walter Mazzarri è alle prese con i dubbi di formazione in vista della partita di questa sera (ore 21:00) contro il Real Madrid.

L’indecisione, come spiegato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, riguarda lo schieramento in porta, ovvero decidere se far scendere in campo Alex Meret rientrato dall’infortunio, oppure preservarlo in vista della sfida di campionato contro l’Inter (domenica, ore 20:45) e, quindi, proporre Pierluigi Gollini dal 1′.