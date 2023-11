Ventura: “Con Garcia questa squadra era condizionata da un peso mentale. Mazzarri? Con lui c’è voglia di divertirsi e di far bene”

Gian Piero Ventura, ex allenatore della Nazionale Italiana, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, sul periodo che sta affrontando e sul nuovo allenatore, Walter Mazzarri.

L’ex CT spende alcune parole sul nuovo inizio della squadra partenopea: “Questo Napoli, dopo la vittoria a Bergamo con l’Atalanta, ha voglia di divertirsi. Attacca alto e recupera subito il pallone. A tratti ho rivisto il Napoli dell’anno scorso. Con Garcia, invece, sembrava una squadra diversa. Sono contento che abbia fatto questa prestazione contro l’Atalanta”.

Ventura, inoltre, si esprime anche sul nuovo tecnico azzurro, Mazzarri: “Walter ha avuto poco tempo per parlare con la squadra e preparare le sfide successive, ma penso che abbia saputo dire ai calciatori di avere la consapevolezza di essere i campioni d’Italia. Con Garcia la squadra aveva quel peso mentale che condizionava le partite, come se si trattasse di un aspetto psicologico. Un esempio è l’abbraccio tra Mazzarri e Kvaratskhelia, un gesto spontaneo di gioia, come ringraziamento per aver tolto un peso”.