Simeone: “Osimhen e Raspadori mi rendono ambizioso. La Champions League un sogno. Io in Liga? Ecco cosa ne penso”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca, quotidiano sportivo spagnolo.

L’attaccante argentino ha parlato non solo del Napoli ma anche del suo sogno realizzato in Champions League e dei suoi progetti futuri.

Riguardo al Napoli, il Cholito ha speso alcune parole sul periodo che sta affrontando la sua squadra e del percorso che ci aspetta: “Questa squadra ha molta energia e molta voglia, dopo il periodo difficile stiamo cercando di recuperare punti. Siamo sulla buona strada, possiamo ritornare ad essere la squadra vincente dell’anno scorso. Dopo aver battuto l’Atalanta speriamo di fare una grande gara a Madrid contro il Real”.

Simeone, inoltre, si sofferma sul suo percorso nel Napoli e su un sogno in particolare: “Sono tranquillo, non perdo mai la motivazione. So che i miei compagni di reparto come Osimhen e Raspadori sono molto forti e mi rendono ambizioso. Io mi alleno sempre al massimo per farmi trovare pronto dal mister”

“La Champions League è sempre stato il mio sogno, sin da bambino. Ricordo l’Inter di Milito e il Chelsea. Dissi a mio padre che volevo giocare la Champions e fare anche un goal. Per me fu incredibile esserci riuscito dopo un solo pallone toccato contro il Liverpool” aggiunge il Cholito.

Facendo riferimento alla Champions League, Giovanni Simeone spiega anche le sue emozioni per sfida di domani sera contro il Real Madrid di Ancelotti: “Domani sarà una sfida importante. Giocare partite come quella di domani non è un sogno, ma poter segnare al Bernabeu sarebbe una gioia non solo per me ma per dimostrare a tutta Europa che siamo una squadra forte”.

Inoltre, l’attaccante argentino non nasconde un desiderio in particolare: “Giocare in Liga? Non so, nel calcio non si sa mai ma ho ancora tanti anni. Ci spero”.