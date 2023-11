Real Madrid, Carvajal: “Napoli squadra di livello mondiale. Kvara? Grande rivale, dovrò difendere bene. Sugli infortuni…”

Oggi, insieme all’allenatore Carlo Ancelotti, è intervenuto anche il terzino del Real Madrid, Dani Carvajal, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli, in programma domani sera alle 21 al Santiago Bernabeu di Madrid.

Il difensore spagnolo ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla formazione azzurra che dovrà affrontare domani sera: “Il Napoli è una squadra di livello mondiale. Domani ci aspettiamo una gara difficile, hanno appena cambiato allenatore e, oltre ad avere molta più motivazione, avranno più coraggio e determinazione in campo”.

“Io mi sento fiducioso e sono concentrato. Dovrò difendere bene, anche perché ci sarà un grande rivale come Kvaratskhelia. Bisogna stare attenti; loro lottano per il passaggio del turno, vengono qui per vincere e per il primo posto” aggiunge il difensore spagnolo.

Inoltre, il terzino del Real Madrid si esprime anche su Ancelotti e sul suo possibile rinnovo: “Non esistono molti allenatori come lui, tutta la squadra sa quanto può aiutare. Da quando è arrivato al Real mi ha sempre sorpreso con le sue dichiarazioni. Vorrei restasse, se dipendesse da me gli farei firmare subito il rinnovo ma si sa che nel mondo del calcio ciò che conta sono i risultati”.

Infine, Carvajal spende alcune parole sui giocatori infortunati e quindi indisponibili per la sfida di domani: “Con tutti questi infortuni e tutte queste partite c’è più spazio per altri calciatori che hanno pochi minuti nelle gambe. Alcuni di loro hanno fatto bene contro il Cadice. Anche domani dovranno farsi trovare pronti e darci una mano in questo periodo di difficoltà”.