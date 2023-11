Real Madrid, Ancelotti: “Mazzarri? Con lui i giocatori hanno motivazioni in più. Dobbiamo farci trovare pronti, non pensiamo agli assenti”

Carlo Ancelotti, insieme al difensore Dani Carvajal, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli, hanno risposto alle domande dei giornalisti durante la consueta conferenza stampa.

L’ex allenatore del Napoli ha risposto ad alcune domande sul suo passato nella città partenopea e sul nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri: “A Napoli sono stato molto bene, non cerco nessuna rivincita o vendetta. Il ritorno in panchina di Mazzarri non mi ha stupito; è un allenatore che ha esperienza nel calcio italiano. E poi quando c’è un cambio in panchina i giocatori hanno delle motivazioni in più, un esempio è la partita di sabato”.

Inoltre, il tecnico italiano si è espresso sulla partita di domani sera: “La sfida d’andata è stata equilibrata, domani mi aspetto una gara simile. Il Napoli diventa pericoloso con Kvaratskhelia e Osimhen in ripartenza; dobbiamo farci trovare pronti in queste situazioni”.

Infine, Ancelotti risponde ad alcune domande sugli infortunati e sulla scelta tra i pali: “Infortuni? Ora è inutile scusarsi per chi non ci sarà, sarebbe una mancanza di rispetto per chi giocherà. Non pensiamo agli assenti, l’organico è buono e chi è disponibile sta facendo molto bene”.

“Kepa o Lunin? Sono tutti e due portieri di alto livello. Vedremo cosa fare quando tornerà Kepa, ma per ora Lunin sta giocando bene e non deve pensare che domani sarà la sua ultima partita” conclude l’allenatore del Real Madrid.