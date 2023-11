CdS – Procede bene il recupero di Mario Rui, la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mario Rui del Napoli è attualmente fuori causa a causa di un infortunio muscolare subito durante la partita contro l’Empoli. Si prevede che il suo recupero richiederà circa un mese, e c’è fiducia di farlo rientrare a disposizione di Walter Mazzarri entro tale periodo.

Una stima realistica suggerisce che Mario Rui potrebbe essere convocato per la partita di Champions League contro il Braga, con l’obiettivo di essere completamente a disposizione per l’incontro di campionato contro la Roma previsto per il 23 dicembre.

Nel frattempo, in assenza di Mario Rui, Mazzarri potrebbe fare affidamento su Juan Jesus come terzino sinistro, oppure potrebbe optare per lo spostamento di Giovanni Di Lorenzo a sinistra, con l’utilizzo di Zanoli a destra o viceversa. È improbabile l’impiego di Natan sulla sinistra, poiché attualmente sta giocando bene al centro della difesa.