Sacchi: “Mazzarri non è come Spalletti o Sarri, vi spiego”

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il cambio di panchina del Napoli. Oggi alle 18 Walter Mazzarri farà il suo esordio contro l’Atalanta. Il secondo per la precisione, dopo quello nel 2009. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come reagirà la squadra? Come si comporteranno i giocatori? Questa mossa del presidente De Laurentiis darà i frutti sperati? Non è mai semplice gestire un cambio di allenatore, la società deve essere molto attenta e deve supportare il nuovo tecnico nella sue scelte e nelle sue decisioni.

Mazzarri come Spalletti o Sarri? Entrambi sono strateghi, non tattici. Mazzarri non mi sembra che sia molto simile a questi due modelli, ma ciò non significa che non possa avere successo. Fatto sta che ora Mazzarri dovrà ricostruire il gioco, che sta alla base di ogni impresa, e toccare le corde giuste dei suoi ragazzi. Contro l’Atalanta sarà difficile, anche se la squadra di Gasperini non sempre riesce a mantenere altissimi livelli di rendimento”.