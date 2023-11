Cavani, l’ex agente: “Osimhen o Cavani, vi dico chi è il migliore”

Claudio Anellucci, agente sportivo ed ex procuratore di Cavani, è intervenuto nel corso della puntata del giorno di Si Gonfia La Rete su Radio CRC. Ecco le sue parole sul confronto tra Cavani e Osimhen:

“Non trovo nessuna assonanza tra Cavani e Osimhen. Il nigeriano è sicuramente un calciatore importante, la stagione dello scudetto lo testimonia ma l’anno della conferma è sempre quello dopo: ha sempre molti problemi fisici e un top club si vede anche da questo. Sarà perché di mezzo c’è col cuore, ma per me quel Cavani è ancora superiore all’attuale numero nove. Come lavorava quel Napoli di Mazzarri ce ne erano pochi.”