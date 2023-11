Atalanta-Napoli – Le scelte di Mazzarri per la sua prima sulla panchina azzurra

Alle 18 il Napoli al Gewiss Stadium affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e lo fa con al comando per il suo secondo ciclo azzurro Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha tra le mani una squadra che arriva dalla cocente sconfitta con l’Empoli prima della sosta e che al momento si trova a 10 punti dall’Inter prima. Per questa sua prima sfida sulla panchina del Napoli il tecnico riparte dal 433 tanto caro agli azzurri, schierando in attacco Raspadori, con Osimhen che partirà dalla panchina al rientro dall’infortunio subito in Nazionale, e al suo fianco ci saranno Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo Anguissa al fianco di Lobotka e Zielinski, rimane quindi il trio titolare a centrocampo nonostante il camerunense non sia al top dopo la nazionale. Questa la formazione ufficiale del match:

Napoli – Gollini; Di Lorenzo; Rrahmani; Natan; Olivera; Lobotka; Zielinski; Anguissa; Raspadori; Kvaratskhelia; Politano