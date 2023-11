Del Genio: “Bisogna vedere come il Napoli ripaga l’atteggiamento dell’Atalanta, i tifosi sono contenti del ritorno di Mazzarri”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. All’interno del suo intervento Del Genio ha parlato di cosa si aspetta dalla sfida del Gewiss Stadium con l’Atalanta e dei tifosi favorevoli o meno al ritorno di Mazzarri. Questo ciò che ha detto: “Dobbiamo vedere con molta attenzione cosa farà il Napoli, proprio perché già sappiamo il modo in cui gioca l’Atalanta. Ti viene a prendere a uomo per tutto il campo, conosciamo bene il gioco che tende a fare Gasperini. Bisogna vedere con quale moneta il Napoli va a ripagare l’atteggiamento dei bergamaschi, se è lo stesso o un pizzico più prudente. Se si vanno a prendere i tre difensori centrali con i nostri tre attaccanti e i due esterni si alzano per andare sui loro quinti per una pressione sull’uomo oppure se aspetta con la linea bassa. In quel caso potrebbe far scendere i due esterni d’attacco sui loro quinti, andando ad alzare una mezzala per il tre contro due per non correre il rischio della parità numerica dietro. Dopo quasi due settimane di filo diretto e messaggi posso dire che una percentuale di tifosi è favorevole al ritorno di Mazzarri, sono più quelli contenti che gli scontenti, circa un 75% contro il 25%. Molti si sono sentiti liberati da Garcia, del quale in molti non avevano fiducia”.