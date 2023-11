L’ex attaccante del Napoli Roberto Sosa, intervistato nel corso di “A tutto Napoli” su Tele A, ha parlato della prossima sfida all’Atalanta: “Ascolteremo in conferenza le prime parole di Mazzarri e lì capiremo tante cose, ma mi aspetto una gara adatta alle caratteristiche del Napoli. L’Atalanta marca a uomo a tutto campo, ma fa anche la partita e può risaltare le caratteristiche non del Napoli, ma di Mazzarri che partirà col 4-3-3.



Lui ha sempre atteso per poi ripartire, è il suo marchio – riporta TuttoNapoli.net -. Non dico se è bello o brutto, ma l’impronta di Mazzarri è sempre stata questa, ha sempre detto che ci sono due fasi ed in non possesso tutti devono correre.

Rientreranno anche i 3 davanti e poi avranno spazio. Per il Napoli è una sfida difficile, ma adatta all’idea di Mazzarri del passato”.