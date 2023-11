Napoli, tre settimane di fuoco: Mazzarri per la rimonta scudetto?

Domani il Napoli affronterà l’Atalanta alla Gewiss Arena alle ore 18:00 valida per la 13esima partita di Serie A. Per Mazzarri sarà la prima di una serie di partite complicate tra il campionato italiano e la Champions League. Gli azzurri affronteranno, nel giro di tre settimane, Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Mazzarri è costretto a vincere e a convincere se vuole riportare i campioni d’Italia in carica dove fino all’anno scorso era la normalità. Il Napoli per la prossima partita dovrà fare a meno di Mario Rui e di Lindstrom infortunati. Mazzarri avrà a disposizione dalla panchina Victor Osimhen, convocato l’ultima volta l’otto ottobre contro la Fiorentina persa 1-3 proprio con il goal dell’attaccante nigeriano. Il Napoli senza le prestazione del nigeriano ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta in 6 partite tra campionato e Champions League totalizzando una media di 1,8 punti totali. Con Osimhen in campo il Napoli ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 9 partite totalizzando una media di 1,9 punti totali.