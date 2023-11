Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Anche io ebbi la fortuna di conoscere Maradona. Messi o Maradona? C’è il dato oggettivo che lo stesso Messi ha sempre detto che Maradona era più forte. Forse Messi è quello che gli si avvicina di più come fluidità di gioco, ma le cose che fa Messi, Diego le ha inventate.

Diego è morto, ma non Maradona. Il paradosso è che è morto Diego Armando Maradona all’anagrafe, ma il calciatore c’è sempre. Sto facendo un nuovo lavoro su di lui molto più approfondito sul piano umano, lo vorrei anche raccontare a Papa Bergoglio. Il paragone Pelè-Maradona non si fa da un punto di vista etico, il calcio è laico. Secondo me Papa Bergoglio ha sbagliato perché Maradona è stato più grande di Pelè”.