Damiani: “Dispiace per Garcia, ma il cambio ci sta. Il Napoli deve ritrovare continuità”

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte soffermandosi sulla situazione in casa Napoli e sul cambio allenatore.

Queste le sue parole: “Mi dispiace un pò per Garcia, certo la sostituzione di Spalletti sarebbe stata difficile per tutti. Il tecnico francese ha ottenuto risultati altalenanti, per cui l’esonero ci sta. Mazzarri? Lo stimo molto, sono convinto che farà ottime cose e riporterà il Napoli più in alto, la squadra ha bisogno di una scossa. Tempo per recuperare c’è, Napoli e Milan hanno qualche problema e devono trovare continuità”.

E ancora: “La Juve non è uno squadrone ma non ha le coppe e questo indubbiamente l’avvantaggia, l’Inter mi sembra abbia due “undici” dello stesso livello e potrà ruotare risorse ed energie senza troppe difficoltà. Certo gli scontri diretti fino a dicembre possono dare un’idea di quello che sarà il campionato del Napoli, la squadra ha qualità e qualche difetto, ci vorrà continuità per arrivare in vetta, cosa che purtroppo finora agli azzurri è mancata. Tra l’altro, i risultati altalenanti ci sono dall’inizio di questa stagione: oltretutto, dopo aver stravinto un campionato, a volte può subentrare un po’ di appagamento inconsapevole e quando affrontano il Napoli tutti danno qualcosa in più. La squadra ha perso sicurezza, bisogna ritrovarla“.