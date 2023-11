Atalanta-Napoli sarà la gara d’esordio per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli . Quello che però è stato deciso , non piacerà ai tifosi napoletani :è stata vietata la trasferta! Per quel motivo? Secondo La Repubblica, lo scorso anno alcuni tifosi bergamaschi hanno partecipato agli incidenti fatti divampare in città dagli ultras dell’Eintracht Francoforte. Di conseguenza il Casms ha predisposto il divieto assoluto di trasferta dalla Campania a Bergamo.