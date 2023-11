Sky – Verso Atalanta-Napoli: la probabile formazione dei bergamaschi

Dopo la sosta per le Nazionali, l’Atalanta torna in campo e sfida il Napoli, nel match valido per la 13esima giornata di Serie A. Secondo quanto riporta Sky, la formazione dell’Atalanta dovrebbe essere il solito 3-4-1-2. In porta dovrebbe esserci dal primo minuto Carnesecchi. Davanti a lui, invece, linea a tre: sul centro-sinistra Kolasinac, dall’altra parte Scalvini, che tornerebbe così titolare. Tra loro due, possibile partenza dal 1′ per Djimsiti. Passando al centrocampo troviamo la coppia formata da Ederson e Koopmeiners. Sulle fasce laterali fiducia a Zappacosta e ad Hateboer. In risalita le quotazioni per una possibile partenza da titolare di Pasalic nel ruolo di trequartista. Le due punte dovrebbero essere Lookman e Scamacca.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca.