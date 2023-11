Improta sicuro: “Il Napoli con Mazzarri può vincere lo Scudetto!”

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Mazzarri. Ecco cosa ne pensa:

“Mazzarri? Sono contento di vederlo di nuovo sulla panchina del Napoli, anche se il suo gioco non mi entusiasmava molto. Certo, mi piacevano le sgroppate di Lavezzi e quell’entusiasmo dell’epoca, io sono convinto che lui saprà adattarsi di nuovo ai colori azzurri. Lavorerà molto sulla testa dei singoli, per far tornare quella convinzione personale come l’anno scorso. Per me, questo Napoli con Mazzarri può ancora vincere lo scudetto”.