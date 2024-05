Ferlaino: “Quest’anno nulla è andato per il verso giusto. Nuovo stadio a Bagnoli, chi li paga questi soldi?”

Ospite a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Corrado Ferlaino ha raccontato gli anni della sua presidenza. Inoltre, l’ex patron del Napoli ha detto la sua sulla stagione attuale e il nuovo stadio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In questa stagione nulla è andato per il verso giusto, non so perché le cose stiano andando così male. L’unità del gruppo è fondamentale. Ho diversi ricordi in testa, ma dovrei scioglierli nel mio cervello. Il ricordo più bello della mia presidenza? Ce ne sono tanti, ma dico la vittoria del primo scudetto o la vittoria della Coppa UEFA che sarebbe la Champions di oggi. Prima di vincere il tricolore avevamo tutti paura di pronunciare la parola ‘scudetto’. Per me è stata la soddisfazione più grande della mia vita. Oggi potrei vincere ancora per la mia esperienza, io lasciai il Napoli perché non esisteva più il mestiere di presidente. Volevo andar via già dopo la Coppa UEFA perché il presidente si fa per amore per la città e la squadra. Nuovo allenatore Napoli? Indovinarlo è come giocare al Totocalcio, si può sbagliare la scelta. Gasperini o Conte? Mi piacerebbe un allenatore che facesse vincere il Napoli. Nuovo stadio Napoli a Bagnoli? Se ci sono i soldi ce lo vedrei bene, se si costruisce uno stadio per 40mila spettatori è una spesa, se lo fai per 80mila è un’altra spesa. Chi li paga questi soldi? Se paga De Laurentiis non ci credo. Una società sana come la SSC Napoli non si può permettere questa spesa”.