Schira: “Lukaku torna al Chelsea. Vi dico cosa chiedono gli inglesi per cederlo”

Attraverso il suo profilo X, Nicolò Schira ha parlato della situazione di Romelu Lukaku. Big Rom non resterà in Italia (per ora) perché la Roma non lo riscatterà e a fine stagione tornerà al Chelsea. Lukaku è tra gli obiettivi del Napoli per il post Osimhen secondo alcuni rumours. “Romelu Lukaku – ha scritto l’esperto di mercato – tornerà al Chelsea dalla Roma al termine della stagione. Big Rom non rientra nei piani del Chelsea ed è pronto per lasciare ancora il club inglese. Il suo contratto scadrà il trenta giugno del 2026 e i Blues chiedono quaranta milioni per cederlo a titolo definitivo”.