Scotto: “Allenatore? Il Napoli non ha detto no a nessuno. Vi dico cosa potrebbe far arrivare Conte”

Nel suo editoriale per Il Roma, Giovanni Scotto affronta l’ormai ostica questione del futuro della panchina del Napoli. Ci sono sempre i soliti nomi secondo il giornalista: Pioli, Gasperini e Conte. Gli azzurri non hanno detto no a nessuno, soprattutto all’ex Juve. Conte potrebbe arrivare, ma solo se snellisse le sue richieste. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ad oggi risultano sicuramente aperti discorsi con il milanista Stefano Pioli e l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Solo sondaggi con Gian Piero Gasperini, mentre per Antonio Conte la situazione è diversa. Il presidente azzurro ha parlato a lungo con lui lo scorso novembre, quando De Laurentiis lo voleva a tutti i costi sulla panchina del Napoli. Conte rifiutò, promettendo disponibilità per giugno. Ma già allora il patron azzurro gli fece capire che “ogni lasciato è perso”, perché senza la garanzia Champions avrebbe dovuto rivedere i conti. Sostanzialmente la situazione non è cambiata. Non si sono registrati particolari contatti o trattative continue. A quanto pare un consulto tra l’ad azzurro Andrea Chiavelli e i rappresentanti di Conte di sono stati, per capire che tipo di discorso economico affrontare per il suo staff.

L’idea di De Laurentiis è di proporre almeno un biennale con opzione per il terzo anno, e quindi, calcolando le cifre lorde, Conte e il suo entourage costerebbero 20 milioni a stagione. Sono troppi, anche perché nessuno sa quando il Napoli tornerà a giocare la Champions. Per Chiavelli l’opzione Conte ad oggi è da tenere fuori, visto che non c’è la cifra giusta. Conte vorrebbe uno staff nutrito e costoso: basti pensare che Ciro Ferrara potrebbe essere con lui, e quindi è facile immaginare stipendi sopra la media. Ma il Napoli non ha detto “no” a nessuno, e Chiavelli aspetta che il suo telefono squilli, con la possibilità che Conte snellisca le richieste. L’idea di De Laurentiis è di non andare oltre i 3.5 milioni a stagione di ingaggio, immaginando uno “scatto” per quella futura in caso di risultati. Intanto si aspetta di poter parlare con Stefano Pioli, che non sa ancora quando e come si libererà dal Milan. Idem per Gasperini, che avrebbe chiesto di attendere la sua riflessione sul futuro. Da Bergamo si vocifera che il tecnico piemontese potrebbe dire addio in caso di vittoria di Europa League, e tiene Napoli nei suoi pensieri. E poi c’è Vincenzo Italiano, che Chiavelli e De Laurentiis incontreranno appena sarà possibile, ma ormai il tempo stringe e le scelte si avvicinano”.