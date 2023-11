Giuffredi: “Politano non aveva grandi rapporti con Spalletti e voleva andare via, ma l’ho convinto a restare”

Mario Giuffredi, agente sportivo tra i tanti di alcuni calciatori del Napoli come Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb dopo la sua presentazione del suo libro “La strada di un sogno”.

Il pensiero ricorrente dei suoi calciatori intervenuti è: Mario Giuffredi ci ha cambiato la vita.

“Penso che la vita se la siano cambiata da soli. Il merito è sempre prima dei giocatori io ci metto la mia percentuale lavorativa per realizzare i loro obiettivi. Poi mi fa piacere sentire che siano riconoscimenti, ma l’80% se le cose vanno bene è merito loro”.

Politano ha rivelato che lei è stato fondamentale per la sua permanenza l’anno scorso.

“Aveva avuto un primo anno con Spalletti non eccellente nei rapporti, voleva andare via. Poteva andare al Valencia da Gattuso. Quando mi sono accorto che la situazione poteva cambiare gli ho fatto capire che la strada migliore fosse rimanere in azzurro”.

E adesso c’è un contratto da rinnovare…

“Affronteremo spero a breve l’argomento nell’interesse del ragazzo e del Napoli. Matteo vuole ripercorrere la strada di Di Lorenzo rimanendo in azzurro molto a lungo”.

La Nazionale di Di Lorenzo e Politano contro l’Ucraina ha portato a casa la qualificazione.

“Ognuno ha dato il suo contributo, devono continuare a lavorare per fare sì che Spalletti li porti all’Europeo da protagonisti”.