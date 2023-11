Bergomi sul rigore di ieri: “Il contatto di rigore è evidente”

Nei minuti di recupero della partita tra Ucraina e Italia, conclusasi con un pareggio 0-0, la squadra di casa ha chiesto un calcio di rigore a seguito di un contatto tra Cristante e Mudryk. Nel dibattito post-partita dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha fornito il suo commento sulla situazione: “Il contatto è evidente, Mudryk ha preso vantaggio. L’arbitro non ha sanzionato alcun fallo del giocatore per l’intera partita, anche considerando il suo modo di cadere. È probabile che l’arbitro abbia valutato la situazione in questo modo, ma mi sono chiesto come avremmo reagito se la stessa cosa fosse successa a noi. Riflettendo sul passato, sul Mondiale 2002, penso che potrebbe essere giustificato. Tuttavia, se le posizioni fossero state invertite, cosa avremmo detto? Il contatto c’è, non c’è molto altro da aggiungere”.