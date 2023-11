90min – Scout per Kvara durante Spagna-Georgia

La notizia sugli interessamenti dei club di Premier League nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Nazionale georgiana, è sicuramente interessante. La presenza degli scout di Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle al match di qualificazione ad Euro 2024 contro la Spagna suggerisce un forte interesse nei confronti del giocatore, specialmente dopo la sua prestazione con un gol segnato.

Tuttavia, sembra che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sia riluttante a privarsi del talentuoso attaccante georgiano. La notizia del suo rinnovo di contratto in trattativa indica che il club italiano intende trattenere il giocatore per il futuro. Il panorama potrebbe cambiare, ma al momento sembra che Kvaratskhelia sia una parte importante dei piani del Napoli.

D’altra parte, la menzione di Victor Osimhen come possibile partente potrebbe suggerire che il club potrebbe essere aperto a cedere un altro attaccante, consentendo così la permanenza di Kvaratskhelia.

È interessante notare anche gli interessamenti da parte di altri club di alto livello come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e PSG nei confronti di Kvaratskhelia. Questo potrebbe aumentare la concorrenza per il giocatore e influenzare eventuali decisioni future.

In generale, il mercato del calcio è sempre in evoluzione, e le situazioni possono cambiare rapidamente. Sarà interessante seguire gli sviluppi e vedere come si evolverà la situazione di Kvaratskhelia nel contesto del suo futuro contrattuale e degli interessamenti da parte di vari club di élite.