Oggi è un giorno speciale per Diego Demme, il centrocampista tedesco del Napoli, che compie 32 anni. Il club azzurro ha dedicato un post e gli ha inviato gli auguri attraverso i social media. Tuttavia, questo potrebbe essere l’ultimo compleanno di Demme con la maglia azzurra, in quanto sembra che stia per lasciare il club tra gennaio e giugno.

Auguri a Diego che compie oggi 32 anni! 🎂



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2liwBt9wbq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2023