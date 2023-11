Khvicha Kvaratskhelia di scena con la Nazionale. L’attaccante del Napoli in campo nel match di qualificazione europea Spagna-Georgia terminato col successo iberico per 3-1. Kvara ha segnato la rete del provvisorio pareggio con una penetrazione in velocità chiusa da un sinistro piazzato. Khvicha disputato tutto l’incontro. Georgia agli spareggi.