Cds – Buongiorno in cima agli obiettivi per la difesa del Napoli

Il Napoli sembra aver individuato in Alessandro Buongiorno un obiettivo chiave per rafforzare la difesa e portare qualità e personalità alla squadra. La mossa punta a colmare il vuoto lasciato da Kim Min-jae, che dopo essere stato una pedina cruciale nella conquista dello scudetto, ha avuto un rendimento altalenante con il Bayern Monaco, come dimostrato nell’ultima partita di Champions League contro il Real Madrid.

Dopo aver preso diverse decisioni discutibili e dopo aver scelto di aspettare la finestra estiva piuttosto che fare scelte affrettate durante la sessione di gennaio, il Napoli ha sviluppato un piano per correggere il tiro. Questo approccio si è reso necessario soprattutto dopo le turbolenze recenti, tra cui il cambio di allenatore con Mazzarri che non è più parte dei progetti futuri. L’articolo originale è stato riportato dal Corriere dello Sport.