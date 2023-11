Leo Ostigard e Jens Cajuste in campo con la Nazionale. Il primo impegnato nella gara di qualificazione europea Scozia-Norvegia terminata 3-3. Il difensore è stato autore di una autorete ed ha giocato tutta la partita. Il secondo impegnato nella gara tra Svezia-Estonia terminata 2-0. Cajuste ha giocato 85 minuti. Solo panchina per Stanislav Lobotka con la Slovacchia, che ha battuto 2-1 la Bosnia in trasferta.