Zielinski, gi ultimi aggiornamenti sull’infortunio

Il problema accusato da Piotr Zielinski con la Polonia sembra essere fortunatamente meno grava del previsto. Il centrocampista ha lasciato il ritiro dopo che gli è stata diagnosticata un’infiammazione alla gola e adesso è atteso a Napoli per fare ulteriori esami. Secondo Sky Sport la situazione al momento non desta preoccupazione, le condizioni del polacco verranno accertate e monitorate in vista della partita di sabato contro l’Atalanta. L’angina in questo caso è streptococcica e non un problema cardiaco.