Chiariello: “Ma ve lo immaginate? Sembrerebbe una fake news”

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare della scelta di Mazzarri come allenatore del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Non voglio essere disfattista, anzi. Vorrei spandere tutto l’ottimismo del mondo anche se non ci sono fatti a suffragarlo. Mi spiego. Se siamo tutti onesti intellettualmente, la risposta non può che essere univoca. Immaginate il 4 giugno, giorno della festa dello scudetto definitiva, dal giorno dopo De Laurentiis decide di fare il casting di allenatori che chiuderà nell’arco di 11 giorni. Immaginate, quindi, che il Napoli Campione d’Italia con grandi ambiziosi e con l’occasione di ripetersi, annuncia che l’allenatore del Napoli sarà Walter Mazzarri. Io credo che si griderebbe subito alla fake news, si direbbe ‘state scherzando?’, la gente si scompiscerebbe dalle risate o sbatterebbe la testa al muro”.

Poi Chiariello ha continuato: “Non ci sarebbe stato nessuno ad accogliere la notizia con positività. Dopo pochi mesi, ci troviamo nella bella situazione per cui il Napoli scudettato, non solo è guidato da Mazzarri, ma è stato guidato fino a poco fa da un allenatore che sembrava solido e navigato, ma il tempo di distruggere un giocattolo è stato mandato via. È oggettivo che fa strano pensare che il Napoli prende dopo 11 anni un allenatore che aveva fatto bene, ma scomparso dal grande calcio con un pessimo decennio, che ha tutte altre idee sui principi di gioco, solo perché dichiara che sa tutto di Spalletti e di voler essere preso. Non suonerà strano se, invece, dico che Mazzarri è stata la meno peggio delle scelte possibili. La migliore, oggi come oggi, non c’è”.