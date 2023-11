Marino svela: “Mi colpì in 10 minuti. Ne parlai con ADL, voleva prenderlo”

Marek Hamsik è sicuramente uno dei calciatori più amati della storia del Napoli. Il centrocampista slovacco ed ex capitano azzurro, ha fatto la storia del club partenopeo. Pierpaolo Marino, ds del Napoli all’epoca dell’acquisto di Marekiaro, ha svelato dei retroscena sul geniale colpo di mercato.

Ecco le sue parole a Radio Napoli Centrale: “Hamsik? Era una partita di sabato, noi eravamo in Serie C e non giocavamo. Andai a Brescia per fare un favore ad un amico, se non sbaglio Beppe Galli che aveva in mano Milanetto a parametro 0 e volevo vedere le sue condizioni. Durante la partita, non mi impressionò Milanetto per i nostri programmi, ma a 10’ dalla fine fu sostituito da Hamsik che all’epoca aveva 18 anni”.

Poi Marino ha continuato: “Stavo appena uscendo dallo stadio, perché avevo finito di vedere Milanetto, entrò questo ragazzo che mi colpì per il fisico e la cresta perché in quel periodo mio figlio Gianmarco portava una cresta simile e gliene dicevo di tutte perché non mi piaceva (ride, ndr). In quei 10’ da regista mi colpì talmente tanto che scoccò una scintilla. Ne parlai l’anno dopo con Aurelio De Laurentiis e mi disse di volerlo prendere. Nella prima riunione di Lega andammo insieme e gli presentai Corioni per fare la trattativa conclusasi per 5,5 milioni”.