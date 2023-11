Mazzarri e l’addio al Napoli nel 2013: “Ho dato il massimo, dopo 4-5 anni giusto cambiare”

Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che Mazzarri si è seduto sulla panchina del Napoli da allenatore. Era l’ultima partita del 2013, precisamente il 19 maggio e allo stadio Olimpico andava di scena Roma-Napoli. La partita fini 2-1 per i giallorossi, ma gli azzuri erano già qualificati in Champions e la sconfitta fu ininfluente. Al termine della partita il mister dichiarò: “Il mio futuro non sarà più a Napoli. E’ una scelta difficile che ho maturato nel tempo. Per rispetto dei tifosi ho aspettato l’ultima giornata per dirlo, dopo 4-5 anni bisogna cambiare. Ho dato il massimo per questi colori, di più non potevo fare”.