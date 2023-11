Clamoroso Gabri Veiga, si tratta per il suo ritorno in prestito al Celta Vigo

Clamoroso quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato. Stando ad una notizia dell’agenzia spagnola Efe, Gabri Veiga potrebbe tornare al Celta Vigo. Il centrocampista, che in estate era stato molto vicino al Napoli, potrebbe tornare dall’Arabia Saudita in Galizia in prestito agli ordini di Rafa Benitez. In estate, il giovane spagnolo è stato vicino ad approdare in azzurro, salvo poi saltare nel momento clou, vista la sua volontà di giocare per i sauditi dell’Al-Ahli. Acquisto poi andato in porto per una cifra di circa 30 milioni. Fino ad ora, il giocatore ha totalizzato un solo gol nel campionato arabo.