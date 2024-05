Chance per Ostigard con la Fiorentina: il norvegese divide i quotidiani. I dettagli

Leo Ostigard è tornato titolare contro la Fiorentina. La sua prestazione non ha convinto tutti. Per Tuttosport, per esempio, rischia sempre qualcosa, mentre per il Corriere dello Sport non commette errori. Ecco le pagelle del norvegese:

Corriere dello Sport 6 – Preferito a Juan Jesus forse per lo stacco di testa. Conserva la sua posizione, senza commettere errori.

Tuttosport 5,5 – Preferito a Juan Jesus è attento alle chiusure ma rischia sempre qualcosa pur non facendo danni

Il Mattino 6 – Si fa rispettare nel gioco aereo. A tal punto che non sente neppure Meret e rischia la frittata. Sparecchia bene nel finale.

Gazzetta dello Sport 5,5 – Errori in appoggio in quantità industriale e anche nel gioco aereo che dovrebbe essere i lsuo valore aggiunto.