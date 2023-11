CdS – ADL lascia il Napoli in mano a Mazzarri: i dettagli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è pronto a lasciare la città per tornare a Roma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, che scrive:

“Aurelio De Laurentiis sta per fare ritorno a Roma. Due ore prima della seduta, fissata alle 14.30, arriva Walter Mazzarri per il suo nuovo primo giorno di scuola. Intorno alle 12.30 è già lì e comincia a salutare tutti i vecchi amici e i nuovi compagni d’avventura. I giocatori, la squadra, i reduci del gruppo dei campioni d’Italia dimezzato dalle convocazioni e dagli infortuni. De Laurentiis, invece, è presente a Castel Volturno, come sempre nell’ultimo mese, ma anche discreto e molto sorridente, come forse non appariva da un po’. Oggi, per gradire, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia: la prima sfilata. Con De Laurentiis ad accompagnare Walter e la squadra prima di salutare tutti e rientrare a Roma: il tempo del commissariamento è finito. Le chiavi del Napoli sono nelle mani di Mazzarri”.