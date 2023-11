La Ssc Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha diffuso una nota riguardante il nuovo allenatore Walter Mazzarri. In questa, la società precisa che il tecnico non è titolare di nessun profilo social, per cui eventuali dichiarazioni a suo nome sul web sono da considerarsi false. “Il Napoli informa che Walter Mazzarri non è titolare di alcun profilo social media. Tutti i profili che compaiono sul web a suo nome sono falsi”.

