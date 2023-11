Pandev: “Mazzarri era esigente e sempre carichissimo. Gli sono grato per avermi fatto conoscere la città”

Goran Pandev, ex calciatore, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Si è parlato a proposito del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

“Com’era Mazzarri? Diciamo esigente… Mi volle a tutti i costi. Gli sono grato per avermi fatto conoscere una città speciale che è rimasta dentro sia a me che alla mia famiglia. Era sempre carichissimo, aveva motivazioni a palla, una voglia di fare che ti catturava. L’ho sentito anche di recente, mi sembra più tranquillo. Ma rimane un riferimento caratteriale, ha dentro il fuoco, ti fa star bene e lavorare. Lo consocevo già ma stare a Napoli ha rafforzato un rapporto che è rimasto. Che Napoli trova? Spiace per Garcia, non è bello dover subentrare ad un tecnico esonerato, ma il calcio è così. Il Napoli è uno squadrone, non so cosa non vada, a volte succede. Però, ci sono così tanti giocatori di talento che se mi chiedeste qual è il mio preferito non saprei come rispondere”.