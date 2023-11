Bucciantini: “Non è corretto giudicare Tudor in questo modo”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha condiviso alcune osservazioni su Igor Tudor a Canale 8: “Il curriculum di Tudor? Non è corretto giudicare un allenatore in questo modo. Pensiamo a Sarri che, prima di ottenere successi, aveva avuto esoneri in carriera, anche con il Sorrento. Tudor è giovane e non può certo vantare un curriculum come quelli di allenatori più anziani. Va ricordato che al Verona, senza di lui, la squadra ha perso 30 punti, mentre al Marsiglia la squadra è passata da lottare per il titolo a rischiare la salvezza senza di lui. Inoltre, è da sottolineare che Tudor era stato scelto dalla Juventus prima di proseguire con Allegri.”