Avanzano le trattative per riportare Walter Mazzarri in azzurro. A riportarlo è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Seconqo quanto riportato la trattativa con Igor Tudor è in stand-by.

Il Napoli ha offerto un contratto di 8 mesi all’ex Verona, ma il tecnico ha rifiutato. Sembrerebbe non essere una questione finanziaria, ma l’ex allenatore dell’OM preferisce semplicemente progetti a lungo termine che al momento ADL non garantisce.