Libero – Napoli, cambio panchina: ADL ne chiama altri tre. Le ultime

Il presidente Aurelio De Laurentiis è alle prese con la scelta del nuovo allenatore che siederà sulla panchina del Napoli.

Dopo l’esperienza flop di Rudi Garcia, il patron è pronto a far ripartire la squadra da zero e ha scelto Igor Tudor come principale candidato per la sostituzione. Ma, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Libero, pare che il patron abbia contattato altri profili per sondare il territorio e capire chi potrebbe essere disponibile nel caso in cui l’ex Verona e Marsiglia dovesse declinare la proposta. Trattasi di Lucien Favre, Marcelo Gallardo, Julen Lopetegui e il già presente in lista Walter Mazzarri.