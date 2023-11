Le ultime sulla formazione: le scelte di Garcia per superare il Milan

Il match tra il Napoli e l’Empoli, valida per la dodicesima partita di serie A, si disputerà domenica alle 12.30 al Diego Armando Maradona di Napoli.

Andreazzoli perde Baldanzi per un problema alla caviglia, a suo posto pronto Cambiaghi.

Garcia si affida ai suoi fedelissimi, ma non potrà contare ancora sul suo attaccante di riferimento Osimhen.

Il Napoli nelle ultime partite ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Milan, una vittoria per 0-2 contro la Salernitana e un pareggio in Champions contro l’Union Berlin per 1-1.

L’Empoli nelle ultime tre partite in campionato ha ottenuto una sola vittoria in trasferta contro la Fiorentina e due sconfitte contro Atalanta e Frosinone.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinsli, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

All: Garcia

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo;

All: Andreazzoli