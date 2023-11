Tosto è sicuro: “Garcia può vincere lo scudetto, è lui la vittima”

Garcia può costruire un Napoli vincente? A sentire le parole dell’ex azzurro Vittorio Tosto a Radio Marte, sembrerebbe di sì.

Ecco le sue parole: “Battendo l’Empoli, la situazione sarebbe risolta? Garcia è uomo di mondo, sa che deve lottare con la diffidenza, la stessa che avevano per Spalletti. Garcia ha capito che deve superare lo scoglio della diffidenza dei tifosi azzurri, pronti ad esaltarti se però inizi a vincere”.

Poi Tosto ha continuato: “Nonostante la classifica di Champions League lo veda secondo il Napoli è una squadra tra i più forti d’Europa, in alcuni ruoli, e lotterà per traguardi importanti in Champions League, ma non solo: sono sicuro che rischierà di fare lo stesso campionato dell’anno scorso, avvicinandosi a vincere lo Scudetto come fatto da Luciano Spalletti, una volta passata la diffidenza che il tifoso napoletano prova nei suoi confronti”.