Cannavaro controcorrente: “Lasciate lavorare Garcia”

La posizione di Garcia a Napoli ormai sembra essere quasi compromessa, ma per qualcuno l’esonero non è la scelta migliore. Tra questi, Fabio Cannavaro, che è intervenuto durante l’evento ‘Raccontami com’era il calcio‘, in scena al Maschio Angioino.

Di seguito le sue parole: “Cosa ne penso delle difficoltà del Napoli di Rudi Garcia? Non è partito come tutti si aspettavano e speravano, ma non è facile sostituire un allenatore come Luciano Spalletti, si sapeva”.

Poi Cannavaro ha continuato: “Il Napoli sta facendo prestazioni buone ed altre meno buone, i tifosi è ovvio che si aspettino sempre il massimo, ma bisogna lasciar lavorare Rudi Garcia con serenità e poi dopo vedere i risultati. Se anch’io sogno di allenare il Napoli? Chi fa il mio mestiere cerca sempre ad arrivare al massimo: si deve lavorare, si deve studiare e poi aggiornarsi, alla fine si vede che succede in futuro… Lotta Scudetto? Tra la Juventus e l’Inter, dico Napoli”