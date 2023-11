Enrico Fedele, ex dirigente, ha rivelato un particolare importante sul contratto di Garcia, ai microfoni di Tele A: “Garcia ha firmato lo stesso contratto di Spalletti, cioè un biennale con opzione a favore del club azzurro per un altro anno. A me risulta però che il Napoli abbia un opzione per risolvere dopo solo un anno il contratto del tecnico, qualora non dovesse raggiungere l’obiettivo minimo degli ottavi di finale di Champions”.