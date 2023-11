Empoli, il presidente: “Cercheremo di fare il massimo con il Napoli. De Laurentiis? Non ci sentiremo”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Leggo che il Napoli tornerà alla vittoria domenica contro l’Empoli, ma speriamo di no. Prepareremo questa partita al massimo, cercando di fare il massimo. L’avversario è di quelli impossibili, bisogna ipotizzare una partita perfetta da parte nostra e magari una giornata storta del nostro avversario. Questo vale per il Napoli, l’Inter, il Milan e la Juventus. Di solito si può ipotizzare di perdere e non perdere troppo male. Una prestazione importante contro il Napoli ci può dare molto per preparare la partita seguente e non essere penalizzati da una sconfitta con largo margine”.

“Il Napoli? Mi fa l’effetto della solita grande squadra che in certe partite gioca a memoria, la reputo la migliore ancora. L’Inter mi sembra forte forte, ma siamo ad un terzo di campionato neanche. Il Napoli ha qualcosa giornata negativa in cui gli avversari fanno meglio, mi sembra il solito avversario contro il quale è quasi impossibile fare risultato. De Laurentiis? Non credo che ci sentiremo al telefono, è mia abitudine non parlare. C’è una specie di ritualità per quanto mi riguarda, guarderò la partita in televisione, non sarò al Maradona”.