Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno, mentre Rudi Garcia dirige l’allenamento e si analizza il pareggio casalingo in Champions League contro l’Union Berlino. A comunicarlo è la redazione di Sky Sport. Malumori per il presidente, che fa i suoi conti in una visione sia economica che di prospettiva. Oggi al Konami Training Center tornerà Victor Osimhen, che si sottoporrà a degli esami strumentali. Insieme a lui anche Stanislav Lobotka, uscito malconcio nel corso della partita di ieri.