Valter Di Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss, ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del Napoli e in particolare sulla situazione legata a Stefano Pioli: “Viene Pioli? Non lo so. Il Napoli l’allenatore l’ha già scelto, ma non filtra nulla. Siamo prudenti su Pioli perché colui che rappresenta il tecnico del Milan, Giuffrida, ha incontrato De Laurentiis, c’è stato un contatto, e sulle linee guida si sono parlati e c’è intesa. Ma hanno rimandato il tutto al termine della stagione. Ecco perché sono prudente. Anzi, sarei sorpreso se fosse Pioli l’allenatore del Napoli. Sul tema Conte non vi diciamo nulla. Quando avremo delle notizie certe le approfondiremo e nel caso ve le comunicheremo. Noi siamo fermi alla brusca frenata”.